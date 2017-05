Van den Broeck en Campenaerts moeten Kruijswijk aan Giro-zege helpen

Afgelopen winter werd Jurgen Van den Broeck bij Lotto-Jumbo onthaald als de nieuwe luitenant van Steven Kruijswijk.

De aanwezigheid van Campenaerts in de Giro-ploeg hoeft evenmin te verbazen. De tijdrijder toonde zijn goede benen in Romandië, met een 5e plek in de proloog.

Samen met onder meer Stef Clement en Bram Tankink moeten de twee Belgen Steven Kruijswijk naar de eindwinst loodsen. Vorig jaar zag de Nederlander zijn roze droom uit elkaar spatten, toen hij in de 19e etappe over de kop ging en tegen een sneeuwmuur belandde.