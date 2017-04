Astana selecteert geen vervanger voor Scarponi voor de Giro

Michele zou onze kopman geweest zijn in de Giro en daarom hebben we ervoor gekozen om hem niet te vervangen.

"Wat er gebeurd is met Michele is een tragedie die niemand had verwacht", zegt manager Aleksander Vinokoerov. "Het is een grote klap voor het hele team."

"Michele zou onze kopman geweest zijn in de Giro en daarom hebben we ervoor gekozen om hem niet te vervangen. Zijn rugnummer wordt dus niet uitgereikt."

"In de Giro en in andere wedstrijden zal hij elke dag bij ons zijn. We zullen dag na dag rijden om hem te herdenken. We zullen vechten en lachen zoals hij ons geleerd heeft."

"Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie van Ronde van Italië en de hele wielerwereld onze beslissing begrijpen", besluit Vinokoerov.