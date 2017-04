Lefevere: "Gilbert hoopt wedstrijdfit te zijn voor de Ronde van België"

"Philippe kreeg heel veel pijn tijdens de ceremonie en bij de dopingcontrole plaste hij bloed", legt Patrick Lefevere aan Sporza uit. "Na de massage ging het iets beter, maar tijdens het avondmaal werd Phil lijkbleek."

"We hadden toen al beslist om naar het ziekenhuis te gaan, waar uiteindelijk een nierbloeding werd vastgesteld. Philippe moest er twee dagen blijven en vanmiddag hebben we na een scan gezien dat de blessure vrij ernstig was."

"Philippe moet drie weken van zijn fiets blijven. Hij is thuis, maar mag niet bewegen. Absolute rust dus", zegt Lefevere.