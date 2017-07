Dimitri De Fauw (28) stapt uit het leven

"Ik heb met hem nog een hele week in Grenoble gezeten en heb niks aan hem gemerkt. Hij was misschien wat aan de stille kant, maar kreeg nu en dan ook een van zijn zotte kuren."



"Hij is ook met mij en Gianni Meersman weer naar huis gereden. Ik heb de hele nacht gereden en heb hem 's ochtends om 8u in Gent afgezet. Ik heb niks abnormaals aan hem gemerkt. "Ik bel je om deze week te gaan trainen", zei hij me nog."

De Fauw viel na het ongeluk met Isaac Galvez in een depressie. Was daar nog iets van te merken? "Ik denk dat hij zich dat wel ongelofelijk is blijven aantrekken, ook al was dat niet nodig", zegt Keisse.



"Maar merkte je dat aan hem? Er waren dagen dat hij lachte, speelde en zot deed en dagen waarop hij stil was. Sportief ging het sindsdien wel moeilijker voor hem, dat zag je wel. Maar iedereen kende hem als een lolbroek, een grapjas en een zeveraar. Hij sprak uiterst zelden over serieuze dingen."