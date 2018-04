Michel Wuyts deelt voorjaarsrapport uit aan 11 Belgen

Hij heeft de stap vooruit gezet die ik verwacht had. In de Strade Bianche is er heel veel aandacht gegaan naar Van Aert en daardoor is de fantastische prestatie van Benoot wat ondergesneeuwd. Zijn prestatie in de Strade Bianche in helse omstandigheden blijft op het netvlies plakken. Dat was voor mij hét nummer van het voorjaar.

Benoot heeft overal progressie gemaakt, vooral omdat hij een type is dat niet alleen wil afmaken, maar ook de koers hard maken. Van al die jonge Belgen is hij degene met de grootste lengte in zijn aanval. Volgend voorjaar zal hij ongetwijfeld nog sterker zijn.