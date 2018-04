Armstrong trekt naar Israël voor eerste drie ritten Giro

Een jaar geleden stelde Armstrong nog dat hij niet naar een grote ronde zou gaan, maar de Amerikaan wijzigt nu toch zijn plannen. Dat vertelde hij in zijn podcast "Stages".

"We gaan naar Israël om verslag uit te brengen over de Giro", zei hij. "De kans om naar Israël te gaan om een iconisch evenement als de Giro te verslaan, is gewoon waanzinnig. We hebben drie dagen om een show te doen, de proloog en de twee daaropvolgende etappes."

Wouter Vandenhaute nodigde Armstrong in december uit naar de Ronde van Vlaanderen, wat een storm aan kritiek teweegbracht. Uiteindelijk zegde hij op de valreep af wegens familiale problemen.

Vorige week kocht Armstrong zijn rechtszaak van de Amerikaanse overheid na zijn dopingbekentenissen af met een minnelijke schikking van 5 miljoen dollar.