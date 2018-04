Bettiol (BMC) moet Giro schrappen door sleutelbeenbreuk

Een gebroken linkersleutelbeen, een gebroken rib en een longkneuzing. Het medische bulletin van Alberto Bettiol na Luik-Bastenaken-Luik liet er geen twijfel over bestaan: zes weken out en dus een streep door de Giro (4-27 mei).

De Italiaan smakte na 159 kilometer tegen het asfalt. "Het was een domme crash", zei Bettiol. "Ik nam geen risico's bij de afdaling, maar er lag iets op de weg, misschien wat olie of grind, en mijn voorwiel gleed weg. Ik heb veel pijn aan mijn linkerzijde en kan moeilijk ademhalen."

"De Giro is natuurlijk geen optie meer. Een teleurstelling, want dat is de droom van elke Italiaanse renner." Ook in de Ronde van Vlaanderen viel de knecht van Greg Van Avermaet en stapte hij uit de wedstrijd.