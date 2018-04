Lefevere: "Ik zou morgen beter aankondigen dat we ermee stoppen"

Met Bob Jungels schoot Quick-Step vandaag in de roos in Luik-Bastenaken-Luik. Lefevere typeert de Luxemburgse kampioen: "Bob was bij de jeugd een specialist van grote eendagskoersen. Bij Trek is hij een klein beetje verloren gelopen."

"Daar heb ik hem weggesnoept en bij ons heeft hij meteen zijn draai gevonden. Hij won een rit en twee witte truien in de Giro, eindigde er 6e in 2016 en 8e in 2017. In eendagskoersen was hij niet briljant. Na de Brabantse Pijl twijfelde ik even aan hem, maar je moet zo iemand het voordeel geven. Je mag dat soort jongens immers niet afremmen..."

Nu volgt het volgende deel van het seizoen met onder meer de 3 grote rondes. Lefevere: "In de Giro lanceren we Viviani na een schitterend voorjaar. Onze Spanjaard Enric Mas mag in de bergen bewijzen wat hij in zijn benen heeft zitten. In de Tour de France zetten we alles op sprintoverwinningen met Gaviria."