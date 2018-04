"Niet te vatten! Zaterdagavond keek ik nog naar winnende Gilbert"

Tiesj Benoot sluit zijn klassieke campagne af met de 23ste plaats in Luik. "Ik was vandaag niet slecht, maar ik voel toch dat het beste er af is en in een wedstrijd van dit niveau, op dit parcours, moet je 110% in orde zijn", zegt Benoot.

"Ik was goed tot de Roche-aux-Faucons, maar daar voelde ik de inspanning in mijn benen. Ik slaagde er nog in om Jelle vooraan af te zetten en toen was het aan hem."

"Op de top kwam ik net 20 meter tekort om nog mee te zijn met die groep. Dat is wel spijtig, anders had ik nog iets kunnen betekenen voor de ploeg. Maar goed, ik finish toch ook in een groep met grote namen (onder meer Mollema, Gesink, Ulissi, Kwiatkowski, Gilbert, Nibali). En dat is niet zo slecht. Maar nu heb ik toch in de eerste plaats nood aan rust."