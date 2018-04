Dumoulin: "Vandaag wil ik niet aan de Giro denken"

Luik-Bastenaken-Luik is voor Tom Dumoulin de eerste koers sinds Milaan-Sanremo. De Nederlander werd in 2018 achtervolgd door pech en trok de afgelopen weken op hoogtestage. In Luik-Bastenaken-Luik zal iedereen meer te weten komen over zijn vormpeil. Of niet?

"Vorig jaar reed ik een heel goede Giro en helemaal geen goede Luik-Bastenaken-Luik", zei Dumoulin vanochtend aan de start. "Het is altijd afwachten na een hoogtestage. Ik ben een dag eerder teruggekomen dan vorig jaar en hopelijk doet dat dagje extra rust deugd."

"Vandaag wil ik ook niet aan de Giro denken. Ik ben hier voor Luik-Bastenaken-Luik. Mathews is de kopman. Ik ben een van de renners die in de finale mee moet gaan met aanvallen. Hopelijk heb ik daar de benen voor."

Dumoulin won vorig jaar als eerste Nederlander de Giro. Dat zorgt voor extra druk. "Daar had ik het in het begin van het jaar wat moeilijk mee. Ik zit nu wel beter in mijn vel en hoop dat juk van me af te hebben geworpen. Ik heb er in elk geval zin in."