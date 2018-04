Gaviria maakt rentree in Romandië: "Ik heb heel veel goesting"

Fernando Gaviria kwam ten val in de Tirreno en brak daarbij een beetje in zijn hand. Daardoor moest de Colombiaanse sprinter verstek laten gaan voor Milaan-Sanremo en enkele andere voorjaarskoersen.

"Het missen van al die mooie wedstrijden was een flinke klap voor me, vooral omdat ik een goede conditie te pakken had", zegt Gaviria. "Ik was triest en gefrustreerd omdat ik er niet bij kon zijn, maar dit motiveerde me wel om extra hard te werken en volledig te herstellen."

In de Ronde van Romandië maakt de Colombiaan dinsdag zijn rentree in het peloton. Voor Gaviria wordt het zijn eerste deelname aan de Zwitserse rittenkoers. " Ik ben enthousiast en heb heel veel goesting om weer deel uit te maken van de ploeg en terug te keren in de koers. Ik hoop dat het tweede deel van mijn seizoen blessurevrij en succesvol is", klinkt het.