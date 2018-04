Froome met vertrouwen naar Giro: "Mijn team was indrukwekkend in de Alpen"

Chris Froome mikt, ondanks alle heisa rond zijn te hoge salbutamolwaarde, in de Giro toch op een derde zege op rij in een grote ronde. "Dat is een grote motivatie voor mij", zei hij na de laatste etappe in de Alpen aan CyclingPro. "De Giro winnen zou heel speciaal zijn. Dit is allemaal nieuw voor mij, maar ik heb de afgelopen week veel plezier gehad. Ik heb echt kunnen koersen."

"Dit kan je niet doen op training. Het gevoel is goed na deze week. Ik ben veel dichter bij mijn topvorm voor de Giro dan een maand geleden na de Tirreno. Ik heb nu nog twee weken om thuis nog wat te trainen en die laatste procentjes nog te verbeteren."

"Mijn ploeg heeft ook een fantastische week achter de rug. In de laatste rit hadden de vluchters een voorsprong van meer dan 10 minuten en op 40 kilometer hebben we die voorsprong teruggebracht tot onder een minuut. Dat is echt indrukwekkend. We hebben kunnen zien wie in vorm is en wie niet. Volgende week maken we de selectie."

Ook heel wat tegenstanders kwamen in actie in de Ronde van de Alpen. "Je mag achter deze uitslagen nog niet te veel zoeken want iedereen heeft een andere opbouw. Het is wel heel duidelijk dat Pinot de goeie vorm te pakken heeft. Lopez en Pozzovivo zijn ook goed. Aru zit dicht bij zijn beste vorm. Dit was een mooi voorproefje voor wat me te wachten staat in mei."