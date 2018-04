Alaphilippe: "Ik de nieuwe Valverde? Ik ben Julian Alaphilippe"

Julian Alaphilippe was woensdag de koning te rijk op de Muur van Hoei. Kan hij zondag dat kunststukje overdoen in Luik-Bastenaken-Luik?

"Ik voel me in elk geval heel goed", zegt de 25-jarige Alaphilippe. "Vooral na die mooie zege in de Waalse Pijl. Dat was echt de perfecte dag. Er waren veel emoties na afloop, ik kon nauwelijks geloven dat ik gewonnen had."

"Ik ben heel gemotiveerd voor Luik-Bastenaken-Luik. En ook mijn ploeg Quick-Step Floors is er klaar voor om er zondag weer een mooie koers van te maken."