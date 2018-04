Vanendert: "Ik geloof dat ik Luik-Bastenaken-Luik kan winnen"

Naast Jelle Vanendert legt Lotto-Soudal zondag ook zijn boontjes te week op Tim Wellens. "Als ik een goed resultaat wil rijden in Luik-Bastenaken-Luik, mag ik niet wachten tot de laatste 200 meter", blikt Wellens vooruit.

"Maar Luik-Bastenaken-Luik is zo’n zware wedstrijd, waardoor het niet gemakkelijk is om aan te vallen in de laatste 10 kilometer. Je moet echt goede benen hebben om iets te ondernemen in de finale."

Hoe kijkt Wellens terug op de Waalse Pijl? "Ik had goeie benen en had verwacht dat er meer in zat, waardoor ik na afloop een beetje ontgoocheld was. Maar sowieso was Jelle woensdag beter dan ik. Hij was supersterk en reed indrukwekkend naar de 3e plaats."

"Over mijn voorjaar ben ik tevreden. Ik won de Brabantse Pijl, eindigde 6e in de Amstel Gold Race en 7e in de Waalse Pijl. Ik hoop dat ik die goede resultaten kan doortrekken in Luik-Bastenaken-Luik."