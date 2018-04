Gilbert: "Koerssituatie was dit seizoen niet altijd in mijn voordeel"

In 2011 maakte Gilbert zijn kinderdroom waar door te triomferen in La Doyenne. Hij klopte toen de broers Schleck in de sprint (zie video).

"Ik heb hier mooie herinneringen", zegt Gilbert. "Ik rijd hier altijd graag. Op deze wegen ben ik begonnen met koersen en trainen. Ik heb hier veel kilometers gemaakt."

"Of die splijtende demarrage nog in mijn benen zit? Soms wel. Maar soms was de koerssituatie dit seizoen niet in mijn voordeel en wel in het voordeel van de ploeg. Wielrennen is een ploegsport."