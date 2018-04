Armstrong betaalt 5 miljoen dollar en ontloopt zo claim van 100 miljoen

De pleidooien hadden op 7 mei van start moeten gaan in Washington. Een schadeclaim van 100 miljoen dollar hing boven Armstrongs hoofd, maar enkele weken voor de start van het proces kon hij een overeenkomst bereiken met de overheid.

Armstrong koopt zijn proces af voor 5 miljoen dollar, een kwart van dat bedrag gaat naar Landis.

"Ik ben blij dat ik vrede heb kunnen sluiten met de Amerikaanse post", schrijft Armstrong in een statement. "Ik blijf nog altijd overtuigd dat hun claim onterecht was. Ik heb altijd het maximum gegeven voor de US Postal-ploeg en was trots om hun kleuren te dragen in de Tour. Die herinneringen zal ik nooit vergeten."

"Ik ben blij dat dit nu eindelijk achter de rug is en kijk ernaar uit mij bezig te houden met de vele leuke dingen in het leven: mijn 5 kinderen, mijn vrouw, mijn podcast, verschillende interessante film- en boekenprojecten, mijn werk voor het kankerfonds en mijn passie voor de sport."