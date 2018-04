Jonge Franse renner beschoten op training: "Geschokt en ontgoocheld"

"Ik ben echt geschokt en ontgoocheld", zegt Delcros. "Er lopen toch klootzakken rond op de wereld. Dit had slecht kunnen aflopen. Ik begrijp niet waarom dit is gebeurd. Niemand heeft het op mij gemunt. Dit is echt een daad van zinloos geweld."

De dader is intussen ongezien kunnen ontsnappen. Delcros laat zich in ieder geval niet intimideren. "Ik zal sowieso op die plaats terugkeren. Ik was al eerder het slachtoffer van een verkeersongeluk, toen met een caravan. Dat kan gebeuren. Maar ik ga ervan uit dat dit toch geen 2e keer zal gebeuren."