"5e plaats van Matthews in Hoei is misschien wel historisch"

"De fysieke mogelijkheden van Michael reiken heel ver", opent Aike Visbeek bij Sporza. "Hij is goed in vorm en kan ver geraken op zo'n klim, maar het was voor ons wel een vraagteken hoe goed hij zou zijn."

"We hebben na het Baskenland hard gewerkt om hem mentaal scherp te krijgen. Die lekke band in de Amstel Gold Race (Matthews werd zondag 24e) was een mokerslag voor zijn zelfvertrouwen. Daarom was hij extra gebrand op een goed resultaat in Hoei, om aan iedereen en aan zichzelf te laten zien dat hij er klaar voor was."

"Die 5e plaats is misschien wel een historische uitslag. Hoe vaak gebeurt het dat de winnaar van de groene trui in de Tour het jaar nadien zo'n uitslag rijdt in de Waalse Pijl? Met het oude parcours was dat misschien mogelijk, maar dit is gewoon een koers voor klimmers. En daarin houdt hij zich staande."