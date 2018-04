Sanchez is beste daler en schenkt Astana 3e ritzege in de Alpen

Luis Leon Sanchez (archief) won de vierde etappe. Luis Leon Sanchez (archief) won de vierde etappe.

Luis Leon Sanchez heeft de vierde etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. De Spanjaard dook het snelst naar beneden richting de finish in Oostenrijk. Het is al de derde etappezege in vier dagen voor Astana. Thibaut Pinot mag de leiderstrui nog een dag langer dragen.