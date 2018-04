De Cauwer na Hoei: "Zo groot is het aureooltje van Wellens nog niet"

De rolverdeling bij Lotto-Soudal - Wellens als kopman en Vanendert en Benoot op de tweede rij - bleek achteraf niet de juiste inschatting.

"Toen ze op de slotklim zaten besefte Vanendert dat hij beter was dan hij gedacht had en voelde Wellens dat hij niet zo goed was als hij gedacht had", analyseert José De Cauwer.

"Maar toen was het al te laat, want Vanendert was zijn sprint al aan het rijden. Al droeg die wel heel ver, want normaal parkeer je als aantrekker."

"Wellens zakte zelf door het ijs toen hij eigenlijk moest beginnen. Als de ploegleiding dit scenario had geweten, dan hadden ze wellicht een andere tactiek gehanteerd. Maar dat weet je vooraf natuurlijk niet."