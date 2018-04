Sagan mag op fietspad rijden, Rowe niet: "UCI moet consequent zijn"

De UCI-regels zijn duidelijk: de renners mogen tijdens de wedstrijd geen gebruik maken van een verhoogd of afgescheiden fietspad. Maar in de praktijk blijkt het reglement moeilijker toepasbaar.

In Kuurne-Brussel-Kuurne ontweken enkele renners de kasseien van De Varent in Kaster door voor het fietspad te kiezen. De UCI greep niet in. In de Ronde van Vlaanderen week Luke Rowe (Sky) in de afdaling van de Oude Kwarement uit naar de fietsstrook. Einde koers voor de Britse renner. In de Amstel Gold Race sneed Peter Sagan een hoekje af via het fietspad. De wereldkampioen werd niet bestraft.

"Sagan haalt er geen voordeel uit. Het mag niet, maar hiervoor zet je hem niet uit de koers", oordeelt Bram Tankink in Extra Time Koers. "Maar dan was het bij Rowe nog minder erg", zegt Tiesj Benoot. "Hij moest wel uitwijken, want anders valt hij. Ook Rowe moest niet uit de wedstrijd worden gehaald."