Tankink ziet 400 zeges van Merckx over het hoofd: "Dit is schaamtelijk"

Na zijn zege in Milaan-Sanremo kreeg een dolgelukkige Vincenzo Nibali de grote Eddy Merckx aan de lijn. Opgezet spel, blijkt in Extra Time Koers. "De organisatie had me gevraagd om hem te bellen en zijn nummer gegeven", zegt Merckx.

Een zucht van opluchting bij Benoot. "Anders had je me ook wel gebeld na de Strade Bianche", knipoogt hij. "Ja, maar ik had je nummer niet", lacht Merckx.