Teuns: "Ik ontplofte op de Muur, maar zelfvertrouwen is niet aangetast"

Misschien had ik wat last van de hitte vandaag

"Ik voelde me de hele dag nochtans goed, maar in de slotronde moest ik heel diep gaan op de voorlaatste klim. Ik zat goed aan de voet van de Muur van Hoei, maar ik ben volledig ontploft. Mijn benen waren er niet."

"Mijn vorm blijft toch goed. Misschien had ik ook wat last van de hitte vandaag. Toch is mijn vertrouwen niet aangetast. Ik ben alleen ontgoocheld dat mijn benen mij vandaag in de steek hebben gelaten."