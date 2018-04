Valverde kan leven met 2e plaats: "Alaphilippe was gewoon beter"

Alejandro Valverde is de koning van de Muur van Hoei, maar dit jaar was er toch een renner sterker. "Uiteindelijk ben ik wel tevreden met de tweede plaats", kon hij het al snel na de finish relativeren. "Dit is een heel mooie overwinning voor Alaphilippe. Ik ben blij voor hem, hij is de verdiende winnaar, zeker na zijn twee tweede plaatsen."

"Vandaag was hij gewoon heel sterk. Dat moet je kunnen toegeven. Hij was tactisch sterker en zat goed gepositioneerd in de finale. Ik moest nog een klein gaatje dichten en dat kostte me de energie die ik nodig had om hem te kloppen. Ik ben zeker niet gefrustreerd om deze tweede plaats. Neen, dit voelt ook goed."

Valverde blijkt dus toch te kloppen. "Dat is zeker niet de eerste keer, ik ben helemaal niet onklopbaar. Ik werd zondag nog vijfde in de Amstel en ik verlies wel vaker. Alaphilippe was gewoon heel sterk. Ik heb geknokt, maar verloor. En let op, je moet hier ook sterk zijn om tweede te worden."

"Ik heb al negen overwinningen dit jaar. Om eerlijk te zijn zit ik in de vorm van mijn leven. Dus mijn knieblessure van vorig seizoen maakte zeker het verschil niet vandaag. Ik moet geen excuses zoeken."