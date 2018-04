Vanendert: "Tot 100 meter voor de finish geloofde ik in de zege"

In 2012 werd Jelle Vanendert 4e in de Waalse Pijl, 6 jaar later heeft de Lotto-renner weer zijn beste klimmersbenen gevonden.

"Het was de bedoeling om de Muur wat lastiger te maken en om er een lange sprint van te maken. Dat is gelukt", reageerde Vanendert, die van bij de voet de koppositie nam in dienst van Tim Wellens.

"Na twee bochten dacht ik: nu ga ik vol aan en ik zie wel hoe ver ik geraak. Ik geloofde erin tot 100 meter voor de aankomst. Toen voelde ik dat mijn benen op waren."

"Of ik dichter had kunnen eindigen als ik wat later op kop was gekomen? Dat weet ik niet. Ik kon mijn eigen Muur rijden, zoals ik het wou. Ik heb goed kunnen doseren en dat werkt blijkbaar."