Alaphilippe: "Wist niet dat ik gewonnen had"

Met zo'n aankomst steekt Alaphilippe er momenteel met kop en schouders bovenuit in onze ploeg.

"Alles verliep volgens plan", doet hij zijn verhaal bij Sporza. "We waren met z'n drieën om mee te springen in de plaatselijke rondes. Schachmann deed het supergoed in de aanval. Zo moesten wij niet rijden."

"Ik moest volop aangaan op de Côte de Cherave zodat niemand kon aanvallen. Dat heb ik ook gedaan. Op die manier ben ik een van de sleutelfiguren van de ploeg. Daar ben ik zeer blij mee. Mijn werk loont."

"We vormen echt een team. We hebben vol de kaart Alaphilippe getrokken. Phil kan dat ook, maar met zo'n aankomst steekt Julian er momenteel met kop en schouders bovenuit in onze ploeg."

Zondag gaat Quick-Step voor de dubbel. "Met deze ploeg kunnen we alles winnen", weet Serry.