Jonge O'Connor verrast Pinot in de Alpen, Fransman wordt wel leider

Matteo Montaguti, Giovanni Visconti, Manuel Senni en Stephan Rabitsch waren de eerste renners die op verkenning gingen in de derde rit. Op de eerste van twee cols, met de top op meer dan 40 kilometer van de finish, reden Thibaut Pinot, Domenico Pozzovivo, Mark Padun en Ben O'Connor naar de vroege vluchters toe.

Samen sloegen de acht renners een kloof van een minuut op de eerste achtervolgende groep, waar Astana en Sky de achterstand probeerden te verkleinen. Chris Froome plaatste driemaal een versnelling, maar raakte niet weg van de andere klassementsrenners.

In de afdaling na de laatste klim smolten de eerste twee groepen samen tot een kopgroep van elf renners. In de vlakke slotkilometers reed O'Connor daaruit weg. De jonge Australiër kwam solo over de finish.

Vijf seconden later won Pinot de sprint voor de tweede plaats, voor Pozzovivo, George Bennett en Luis Leon Sanchez. Leider Sosa kwam in de laatste afdaling ten val en verspeelde zo de leidersplaats aan Pinot. Die heeft in het klassement nu vijftien seconden voorsprong op dichtste achtervolgers Pozzovivo en Lopez.