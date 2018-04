Van der Breggen gaat Valverde achterna en wint 4e keer Waalse Pijl

Boels-Dolmans zat in een zetel in de finale. Guarnier, ploegmaat van Van der Breggen, zat in een kopgroep van vier. "Van mij mocht Megan best winnen", zei Van der Breggen. "Dit is een koers waar ze enorm veel van houdt en na zo'n moeilijk seizoen vorig jaar gunde ik haar de overwinning."

Maar op de Muur van Hoei kwam alles weer samen. "Die Muur blijft verschrikkelijk, maar stilaan begin ik er toch van te houden. het was echt lastig op het einde. Je voelde de vermoeidheid in de benen slaan, maar ik zette door. Normaal ben je blij als je het bordje van 150 meter ziet, maar op de Muur weet je dan dat het nog een eind afzien is."

"Dit is best wel anders dan de vorige drie edities, door die andere finale en ik ben hier heel trots op."