Cavendish maakt begin mei comeback in Yorkshire: "Sneller dan gepland"

Het was een voorjaar vol tegenslagen voor Cavendish, die van de ene crash naar de andere valpartij donderde. Na een ritzege in de Ronde van Dubai kwam de 32-jarige spurter ten val in de neutrale zone van de eerste etappe in Abu Dhabi. Verdict: hersenschudding en whiplash.

Bij zijn terugkeer 2 weken later in de Tirreno ging het ook meteen mis in de eerste etappe, een ploegentijdrit met Dimension Data: hij viel en kwam buiten tijd aan. Verdict: een ribbreuk.

Hij stoomde zich in allerijl klaar voor Milaan-Sanremo, waarin hij in de finale een doodsmak maakte over een verkeerseilandje. Verdict: een nieuwe ribbreuk en beschadigde enkelligamenten.