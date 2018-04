Opnieuw komt jonge Belgische renner om het leven

Jeroen Goeleven werd 2 weken geleden, uitgerekend op de dag van het overlijden van Michael Goolaerts, provinciaal kampioen tijdrijden bij de amateurs. Het zou zijn laatste overwinning voor het Snake Cycling Team worden.

"Vanmiddag heb ik onze zoon Jeroen levenloos aangetroffen in zijn kamer", schrijft zijn vader Danny op Facebook. "Onbegrijpelijk: we zijn in diepe rouw."

"Er zijn geen sporen van zelfmoord, dat is duidelijk. Opnieuw een gemotiveerde jongeling die onverklaarbaar afscheid neemt."

"Gezien de jonge leeftijd (25 jaar) is het een overlijden dat onderzocht wordt. Wij weten alvast dat er niets gevonden zal worden, ondanks het negativisme rond het wielrennen, waar hij momenteel zoveel voor deed."

"Vaarwel Kampioen van Limburg. Onze wereldkampioen!"