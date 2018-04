Teuns: "Valverde kloppen op Muur van Hoei zou mooiste scenario zijn"

De Amstel Gold Race leverde niet het verwachte resultaat op voor Dylan Teuns, maar de Waalse Pijl moet zijn moment worden om uit te blinken. "Ik denk dat ik een kans heb om te winnen als ik een goede dag heb zoals vorig jaar."

"Ik ben in topconditie en mijn gevoel op de fiets is ook goed. Ik ben heel gemotiveerd. De Waalse Pijl ligt me echt, zeker met die steile klimmetjes. De laatste beklimming van de muur van Hoei wordt het sleutelmoment, dus het wordt belangrijk om daar goed gepositioneerd te zitten. Ik ga alles geven."