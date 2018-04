Wellens en co: "Koers hard maken vóór de Muur om Valverde af te schudden"

Tim Wellens verkeert in bloedvorm, maar in zijn achtertuin in Hoei kon hij in verleden nog niet scoren. Een 18e plaats in de Waalse Pijl van vorig jaar is zijn beste resultaat.

"Ik ben heel gemotiveerd, want het is altijd fijn te rijden waar ik ben opgegroeid. De benen voelden goed aan in de Brabantse Pijl (winst) en de Amstel (6e plaats). Ik heb er dus vertrouwen in."

"Ik denk dat we zullen moeten anticiperen om het topfavoriet Valverde moeilijk te maken. Weinig renners zullen met een gerust gemoed naar de finish rijden met hem."