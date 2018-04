Froome doet gooi naar zege in koninginnenrit, maar Astana en Lopez juichen

Miguel Angel Lopez zegevierde op de Alpe dit Pampeago. Miguel Angel Lopez zegevierde op de Alpe dit Pampeago.

Miguel Angel Lopez (Astana) heeft de tweede rit in de Tour of the Alps gewonnen. In de koninginnenrit hield hij onder meer Froome en Pinot af op de slotklim. De 20-jarige Colombiaan Ivan Ramiro Sosa verovert met de derde plaats verrassend de leiderstrui.