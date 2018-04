Weduwe Serge Baguet: "Het liefst deed hij Snelle Eddy na"

Serge Baguet werd wereldberoemd in België na zijn ritzege in de Tour van 2001. En dan vooral dankzij zijn sappige uitspraak: "Lelli! Als hij gewonnen had, ik deed hem duud."

"Na zijn sportcarrière organiseerden we fietsvakanties voor wielertoeristen in Spanje", vertelt zijn vrouw Sandra. "Serge moest op een fiets kunnen zitten. Dat was zijn passie, dan zag je hem openbloeien."

"Tijdens de Sporza-fietsvakantie in 2014 kreeg hij een darmperforatie. Hij had uit­stul­pingen in zijn darmen. "Veel kwaad kon het niet", kregen we in Spanje te horen. "Divertikels zijn voor 99 procent goedaardig.""

"Vijf weken later kregen we thuis telefoon. Ze hadden zich vergist. Er zat toch een kleine en agressieve tumor tussen."