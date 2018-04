Froome: "Ik zit op het juiste pad en het gevoel is goed"

Chris Froome heeft zijn laatste rechte lijn naar de Ronde van Italië aangesneden. De Brit, die zijn lot in een dopingzaak nog altijd niet kent, verkende de voorbije dagen enkele Giro-ritten en rijdt deze week mee in de Tour of the Alps.

"Het was een korte en explosieve race, maar dat hadden we verwacht", reageert Froome na de eerste rit, waarin hij 5e werd. "Ik zit op het juiste pad en het gevoel is goed."

"Astana reed slim en benutte het numerieke overwicht. Maar het is nog vroeg en we zien wel hoe de komende dagen verlopen. Morgen kan een beslissende dag worden."