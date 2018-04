Dumoulin wil pechjaar omkeren in Luik-Bastenaken-Luik

Dumoulin lijkt wel vervloekt in 2018: in de Ronde van Abu Dhabi werd hij genekt door mechanische pech in de tijdrit, net voor de Strade Bianche werd hij ziek en in de Tirreno Adriatico moest hij opgeven na een stevige valpartij.

Sindsdien reed Dumoulin geen wedstrijd meer. Maar met het oog op de Ronde van Italië heeft de Nederlander dringend een positief resultaat nodig. Hij hoopt dan ook dat de wielergoden hem beter gezind zijn in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij voor de zesde keer start.

Dumoulin werd vorig jaar 22e, zijn beste resultaat in La Doyenne.