Astana en Pello Bilbao demonstreren overmacht in Tour of the Alps

Wie geen interesse heeft in de Ardennenklassiekers, kan deze week ook aan de slag in de Tour of the Alps, een goede voorbereiding op de Giro. Onder anderen Chris Froome en Fabio Aru tekenen dan ook present.

In de golvende openingsetappe richting Folgaria trokken negen renners op avontuur, maar aan de voet van de slotbeklimming mochten ze de hoop opbergen. Giulia Ciccone probeerde ook nog tevergeefs uit de greep van het peloton te blijven.

Met de top van Serrada in zicht wou Froome zijn concurrenten voor het klassement eens testen. Pozzovivo, Pinot en Bennett konden de viervoudige Tourwinnaar volgen, een mooi viertal dat aan de afdaling mocht beginnen.

Maar de andere favorieten gaven zich niet gewonnen. Astana, met maar liefst vijf pionnen in de voorhoede, kaapte de finale. Pello Bilbao sloeg een kloofje, zijn ploegmaats verstoorden de achtervolging. De Spanjaard won de openingsetappe en verovert zo de leiderstrui. Ploegmaat Luis Leon Sanchez werd tweede, Sosa Cuerva vervolledigt het podium. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) werd knap 9e.