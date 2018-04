Wuyts: "Reactievermogen Valverde kost Wellens misschien zege of podium"

Tim Wellens en Lotto-Soudal rekenden ook op Tiesj Benoot. Maar diehad een offday. “Ik heb het nagevraagd en hij voelde zich goed op de Fromberg en op de bergjes voor de Eyserbosweg. Toen liepen de benen doodgewoon leeg. Dat kan gebeuren."

"Men zal een oorzaak moeten zoeken bij Lotto, maar ik zou hem toch niet afschrijven voor bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik. Dat is een koers die hem zeker moet liggen. Mocht Benoot wel zeer goed geweest zijn, waren ze met zijn tweeën geweest in de finale. Dan konden ze mee het spel spelen dat Astana de overwinning heeft opgeleverd.”

Ter afronding: de mannen van de kasseiklassiekers werden overvleugeld. Is de combinatie niet meer te doen, tenzij je Sagan heet? “Dat hangt er vooral vanaf wanneer je begint. Als dat in de Omloop annex Kuurne is, begin je aan een periode van 6 weken hoogvorm. Dat kan niet, daar zit een verval op."

"Bij Sagan kwam dat er niet, want die is er later aan begonnen. Die kwam vanaf zijn berg op de Sierra Nevada en begon in de E3, waar hij tekortkwam. We hebben hem wel zien groeien: Gent-Wevelgem won de wereldkampioen met zijn sprint, Roubaix met een lange aanval."

"In de Amstel was hij met Valverde de beste man in de koers, maar de Amstel is heel moeilijk te winnen en het is er steeds moeilijker om te schitteren voor de kasseimannen. Maar dat is al een aantal jaren zo.”