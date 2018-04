Laporte zet Bretoense Parijs-Roubaix op zijn palmares

De renners kregen in Bretagne dik 33 kilometer onverharde stroken voorgeschoteld. Een groep van zo'n 20 renners ging de finale in. Het was de Noorse kampioen Tiller die de knuppel in het hoenderhoek gooide met een snedige demarrage, maar na een val zag hij zijn zegekansen in rook opgaan.

In de laatste lokale ronde van 4,7 kilometer rook Christophe Laporte zijn kans op een onverhard stuk. Damien Gaudin probeerde zijn landgenoot nog te remonteren, maar kreeg het gaatje niet helemaal dicht.