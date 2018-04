Teleurgestelde Van Avermaet: "Frustrerend dat ik niet mee was"

Jelle Vanendert (Lotto-Soudal) eindigde nog net in de top 10. "Collectief heeft de ploeg goed gepresteerd, want we zaten met 2 pionnen in de finale", zegt Vanendert.

"Maar het is jammer dat we daar niet meer konden uithalen. Valverde en Sagan reden op een beslissend moment weg in de afdaling. Philippe (Gilbert) maakte misschien een kleine stuurfout in de bocht beneden, waardoor wij de aansluiting misten."

"Wat er gebeurd is met Tiesj Benoot? Ik heb geen flauw idee. Na de Kruisberg en de Eyserbosweg kreeg ik de informatie dat hij niet meer mee was en dat hij geen goed gevoel had. Ik hoop dat we in Luik-Bastenaken-Luik nog iets kunnen verbeteren. Ik ben tevreden over de ploeg en over mijn eigen vorm."