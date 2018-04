Ook Roompot blijft twee jaar langer in het peloton

De nieuwe overeenkomst loopt tot 1 januari 2021, met een optie voor nog eens twee jaar. Ook de afgelopen vier jaar trad Roompot Vakanties al op als hoofdsponsor van de Nederlandse wielerploeg.

Michael Zijlaard, in 2014 nog een van de initiatiefnemers en van bij het begin de teammanager van de ploeg, was duidelijk. "Wij zijn natuurlijk bijzonder verheugd met het vertrouwen dat Roompot Vakanties heeft gegeven in de toekomst van onze wielerploeg. We kunnen als organisatie nu de volgende stap zetten in onze groeiplannen en ambities."

Roompot-Nederlandse Loterij bestaat enkel uit Nederlandse renners. Pim Ligthart, Jan-Willem van Schip, Brian van Goethem en Pieter Weening zijn enkele uithangborden. Gisteren had Bora al goed sponsornieuws te melden.