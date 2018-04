Amstel-sterren: Sagan is ook vandaag topfavoriet

Peter Sagan won vorige week Parijs-Roubaix en rekt zijn voorjaar nog wat uit. Onze juryleden geloven alvast in de Slovaak: de wereldkampioen is samen met Alejandro Valverde de vooruitgeschoven protagonist. Valverde won nog nooit de Gold Race: is het dit jaar wel raak?

Het Belgische weerwerk zal volgens onze redactie in de eerste plaats van Tim Wellens komen. De winnaar van de Brabantse Pijl voert het lijstje met twee sterren aan, voor Julian Alaphilippe (dubbele ritwinnaar in het Baskenland) en Michal Kwiatkowski (in 2015 winnaar in Valkenburg).

Ook bij het pakketje met 1 ster is de Belgische inbreng groot. Tiesj Benoot en Greg Van Avermaet vergezellen Philippe Gilbert, de titelverdediger die de Gold Race zondag voor de 5e keer kan winnen. Vincenzo Nibali, winnaar van Milaan-Sanremo, en Michael Matthews sluiten de tienkoppige lijst af.