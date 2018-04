Portugees Almeida triomfeert in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften

La Doyenne bij de beloften werd gekleurd door een lange ontsnapping van 14 renners. Het groepje kwam tot stand na goed 50 km in de wedstrijd.

Na de doorkomst op La Redoute, op zo'n 30 km van de finish, glipte Alexys Brunel weg uit de kopgroep. De Franse hardrijder kreeg met nog 5 km voor de boeg het gezelschap van João Almeida.

De Portugees had geen zin in een sprint en glipte al snel in zijn eentje weg. Brunel kreeg in de achtervolging nog een bondgenoot met de Italiaan Andrea Bagioli, maar ook met zijn tweeën slaagden ze er niet in om Almeida nog terug te halen.