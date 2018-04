Hivert op hoogste trapje van Frans podium in Finistère

Twee Belgen nestelden zich in de vlucht van de dag: Jelle Mannaerts en Michiel Dielerman. Ze reden al in de eerste kilometers weg met twee Fransmannen in hun zog, maar op 25 kilometer van de finish was hun verhaal uit.

In de laatste lokale ronde scheurden een 15-tal renners zich los van het peloton. Hivert bleek in de sprint sneller dan grote namen als Bardet en Van Garderen.

Het is een goed seizoen voor Hivert. Hij won eerder ook al de twee etappes en het eindklassement in de Ronde van de Haut Var en de 3e rit in Parijs-Nice.