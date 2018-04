Wielersponsor Bora blijft tot 2021 in het peloton

Bora heeft al een tijdje zijn weg gevonden naar de wielersport en blijft dus tot 2021 geldschieter. Het huidige contract liep nog tot 2019.

"Op deze manier kunnen we ons werk voortzetten en dit geeft ons zekerheid voor de toekomst. Dit is een belangrijk moment", vertelde ploegmanager Ralph Denk op een persmoment.

"Het is mooi om te weten dat de toekomst van het team verzekerd is", reageerde Sagan. "Dat geeft alle renners, ook mezelf, veel vertrouwen. Deze contractverlenging geeft aan dat het wielrennen een goede sport is om in te investeren."