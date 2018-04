Van Avermaet: "Ik moet durven te zeggen dat ik niet tevreden ben"

3e in de E3 Harelbeke, 4e in Parijs-Roubaix, 5e in de Ronde van Vlaanderen... Greg Van Avermaet speelde in de meeste kasseiklassiekers mee voor de dichtste ereplaatsen, terwijl hij vorig jaar 4 keer op het hoogste schavotje stond van een lenteklassieker.

"Ik heb gisteren nog eens gekeken naar de WorldTour-stand: ik sta 5e", weet Van Avermaet. "Dus, zo slecht is het nog niet geweest."

"Maar die uitschieter ontbreekt. Dan moet je als kopman durven te zeggen dat je niet tevreden bent. Ik had liever 1 koers gewonnen en een paar ereplaatsen minder gehad."