Amstel-koersdirecteur Van Vliet over geval-Goolaerts: "Koers gaat altijd door"

"Het is heel moeilijk in te schatten wat je zou doen", zegt Leo van Vliet aan NUsport. "Maar de wedstrijd gaat gewoon door. Dat is ook zo in bedrijven en in het normale leven. Hoe hard het ook klinkt: die jongen komt er niet door terug."

"Wielrennen is een gevaarlijke sport, daar kies je voor. Er zijn zoveel valpartijen waarbij je denkt: die jongen komt nooit meer overeind."

Van Vliet is niet over één nacht ijs gegaan. "Ik heb hier 20 jaar geleden al over nagedacht. Maar er kan natuurlijk een moment zijn dat alle ploegen zeggen: nu rijden we niet meer verder, want wat er gebeurd is, is te ernstig."