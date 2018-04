Bakelants: "Ik had nooit gedacht al de Amstel te kunnen rijden"

Je kunt niet verwachten dat je in 2 maanden inhaalt waar andere renners 6 maanden voor gewerkt hebben

"Ik voel dat ik nog wat tekort kom", tempert Bakelants de verwachtingen. "Ik moet nog wat verbeteren om weer op mijn oude niveau te komen."

"Ik heb ook nog last van een paar zaken. Die moeten nog opgelost geraken. Dan kan ik die paar procentjes er wel nog bij doen. Ik merk ook op de training dat ik nog niet de wattages trap van voor mijn blessure."

"Dat is ook normaal. Je kunt niet verwachten dat je in 2 maanden inhaalt waar andere renners 6 maanden voor gewerkt hebben. Die 3 klimkoersen zijn een belangrijk onderdeel in mijn revalidatie."