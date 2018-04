"Valverde en Kwiatkowski steken erbovenuit, maar daarachter komen Tim en ik"

In de kasseiklassiekers ben ik doorgaans een van de lichtste renners in de finale, nu zal ik een van de zwaarste zijn

"De voorbereiding is goed verlopen en de benen voelen goed aan. Ik ben ook blij met de parcourswijziging. Ik vind het een verbetering. De finale is nu opener en nodigt meer uit om aan te vallen."

Wellens deelt het kopmanschap met Tiesj Benoot. "Vorig jaar heb ik gemerkt dat de Amstel een koers is die mij moet liggen. In de Tirreno heb ik ook gezien dat ik op dit niveau bergop meekan."

"Ik denk dat Valverde en Kwiatkowski er wat bovenuit steken. Maar Tim en ik komen daar kort achter. We hebben zeker kaarten om te spelen en dat zullen we ook doen. Al moet je niet verwachten dat we zullen domineren."

Benoot zal het in de Amstel wel tegen een bijna totaal ander deelnemersveld moeten opnemen. "In de kasseiklassiekers ben ik doorgaans een van de lichtste renners in de finale, nu zal ik een van de zwaarste zijn. Maar het blijft uiteindelijk gewoon duwen."