Quick-Step wil ook knallen in de Amstel: "Nieuwe finale ligt ons"

Julian Alaphilippe liet met twee zeges in de Ronde van het Baskenland zien dat hij in orde is. Zien we de Fransman zondag ook vooraan in beeld? "Ik ben heel ongeduldig om eraan te beginnen. We hebben net het nieuwe parcours verkend en dat bevalt me heel erg."

"Ik ben tevreden met de veranderingen in de finale. We hebben hier een heel sterke ploeg aan de start en gaan vol voor het best mogelijke resultaat."

Wat verwacht Alaphilippe van de koers? "De Amstel Golde Race is een open wedstrijd. Vorig jaar reden de twee sterkste renners naar de finish, maar meestal is er toch een groep die sprint voor de zege. Met het nieuwe parcours denk ik niet dat het zomaar een sprint zal worden. Een solo zit erin, denk ik."

"Er zijn veel kanshebbers en iedereen kent de favorieten: Valverde, Sagan, Van Avermaet, Wellens, Rui Costa, Izagirre,.... Mijn conditie is heel goed. Ik hoop dat ik goed gerecupereerd ben van de Ronde van het Baskenland. Ik zal proberen te winnen. Want ik wil de drie klimklassiekers graag allemaal minstens één keer winnen."